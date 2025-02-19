شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الدبلوماسية الرئاسية نجحت فى تحقيق إنجازات رائعة والان مع تفاصيل الخبر

أشادَ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا، مؤكداً أنها جاءت في إطار الدبلوماسية الرئاسية التي انتهجها الرئيس السيسي لتكون جنباً إلى جنب الدبلوماسية المعتادة بين الدول "دبلوماسية وزارة الخارجية"، دافعةً لعلاقات مصر الخارجية مع الدول الأخرى.

وأشار الشهابي إلى أن الدبلوماسية الرئاسية حققت إنجازات رائعة كشفت الأهداف الخبيثة الشيطانية لحرب الإبادة الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة، ونجحت في تفكيك التحالف الأوروبي الغربي مع المخطط الصهيوني الأمريكي الداعم لتصفية القضية الفلسطينية لصالح إنهاء تلك الحرب ووقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الشهابي على أن من نتائج تلك الدبلوماسية الرئاسية أيضاً اعتراف إسبانيا وبعض الدول الأخرى بدولة فلسطين ورفضها لمخطط التهجير واستيلاء أمريكا على غزة، وكذلك نجحت الدبلوماسية المصرية بشقيها الرئاسي والمعتاد لوزارة الخارجية في رفض أغلبية دول العالم لتهجير الفلسطينيين وإيمانهم بحل الدولتين مما عزل أمريكا عالمياً في موقفها من القضية الفلسطينية.

وأكد الشهابي أنه سيتم في زيارة الرئيس السيسي الثانية لإسبانيا الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بينها وبين مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع عدد من المذكرات منها مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والفنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسي كعادته في زياراته الخارجية سيعقد مائدة مستديرة في مقر إقامته مع مجموعة من رجال الأعمال الإسبان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسباني، ورئيس غرفة التجارة الإسبانية، ورئيس اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية والوزراء المصريين المرافقين للرئيس.

كما أكد الشهابي أن زيارة الرئيس السيسي الحالية لإسبانيا تكتسب أهمية خاصة؛ حيث تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تتناول الزيارة التنسيق السياسي مع إسبانيا، خاصة بشأن التطورات الإقليمية والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار مواقف إسبانيا الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تأتي في وقت مهم في ظل ما يشهده العالم من متغيرات، وفي ظل تخوفات أوروبية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك تحقق سعى مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع مختلف دول العالم لتحقيق المصلحة الوطنية وجذب الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على التنمية الشاملة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تهدف الزيارة إلى تحقيق تحرك في الاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض مخطط التهجير، ودعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة في وجود سكانها.