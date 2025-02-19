شكرا لقرائتكم خبر عن أبو كب يتنازل عن الترشح على مقعد النقيب بانتخابات التجديد النصفى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الاربعاء طلبا من الزميل عبد الجواد ابو كب يتنازل فيه عن الترشح علي مقعد نقيب الصحفيين الذي تقدم به الاسبوع الماضي .

وتواصل اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية عملها في تلقي طلبات الطعون والتنازلات بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، في تلقي طلبات الطعون، والتنازلات حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء 19 فبراير على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام، أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحقلهم التصويت يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.