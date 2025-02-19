شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يشارك فى اجتماع "محلية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن قيام الوحدتين المحليتين بقريتي بهوت نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية - باتخاذ إجراءات الحجز القضائي على ثلاثة وسبعين منزلا بدعوى أن الأرض المقام عليها هذه المنازل أملاك دولة خاصة" ومقيدة بسجل 8 أملاك ، بالرغم من حصول أصحاب هذه المنازل على أحكام قضائية نهائية مستنفذة لطرق الطعن، وتقارير خبراء وزارة العدل بأن الأرض المقام عليها المنازل لا تتبع أملاك الدولة الخاصة، مع العلم أنها أرض برك ومستنقعات قام المواطنون بردمها وتملكها ، وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

كما تناقش طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجدي الأمير، بشأن: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية (صرف صحي، رصف خطوط أرضي)، فضلاً عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافةالسكانية العالية بالمنطقة المذكورة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن سرعة إنارة الطرق الرئيسية التي تربط بين قرى مركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية - للحد من الحوادث، حيث إن معظم هذه الطرق غير مستقيمة وبها العديد من الدورانات وشديدة الظلامة النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إدراج طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية- بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق، نظراً لعدم صلاحيتها، ومنها : طريق القطار الفرنساوي، طريق صدقا - المعالوة بمركز تمي الامديد وطريق السنبلاوين - أبو الصير - صدقا (طريق البوهية) طريق المقاطعة - الحجايزة، طريق الفراوي مروراً بالبلامون - السقالة، فضلاً عن استكمال طريق طنبول - قرقيرة بمركز السنبلاوين.

وتناقش اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن تأخر تنفيذ أعمال إنشاء الطريق الدائري حول مدينة منية النصر محافظة الدقهلية - من أمام الدراكسة حتى كوبري الطهرى مروراً بميت تمامة والبجلات بطول 5 كم بالرغم من قيام المحافظة والطرق والتخطيط بإجراء المعاينات اللازمة لذلك منذ ثلاث سنوات.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن وجود بعض المساجد والزوايا التي أقيمت بالمخالفة على البر الأيسر للبحر الصغير، والتي تعوق تنفيذ أعمال مشروع إنشاء ممشى وحائط ساند للبر الأيسر من البحر الصغير بهدف توسعة الطريق، مع العلم أنه يوجد العديد من المساجد والزوايا البديلة بالمنطقة، فضلاً عن تنفيذ توسعة الطريق المنصورة مروراً من مركز دكرنس حتى دائري الجمالية مروراً بمنية النصر - محافظة الدقهلية، الثاني: إدراج مشروع انشاء كورنيش وممشى لأهل منية النصر - محافظة الدقهلية على جسر أيسر البحر الصغير من بوابة الدراكسة حتى نهاية شارع السكة الحديد القديمة، فضلاً عن توسعة الطريق حيث إنه مدرج أعمال ازدواج طريق البحر الصغير من دكرنس حتى الطاهري وطريق النزل منية النصر، والثالث : تأخر تنفيذ التوصيات المتعاقبة والصادرة عن لجنة الإدارة المحلية لاستكمال أعمال تغطية ترعة ميت طاهر وانشاء المحور المروري الذي يربط منية النصر - محافظة الدقهلية - بالزرقا محافظة دمياط، مروراً بمنية النصر - ميت طاهر - ميت تمامة - البجلات - ليصبح فرعاً مع الطريق الشرقي المنصورة - دمياط.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور محافظ الدقهلية

جانب من الاجتماع