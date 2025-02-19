شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية الشيوخ": تصريحات مديرة صندوق النقد تعكس التزام مصر بالإصلاح رغم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، حيث تؤكد أن مصر تسير على المسار الصحيح في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها.

وقال أحمد سمير زكريا، إن الموقف المصري اليوم هو نتاج إرادة سياسية واضحة تجمع بين التمسك بالسيادة الوطنية والسير على درب الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، وتصريحات جورجييفا رسالةٌ للعالم رغم "العواصف الإقليمية"، بأن مصر ليست مجرد دولة تعانى من الأزمات، بل شريكٌ استراتيجى قادر على قيادة تحولاتٍ جذرية في منطقتها، ولكن التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذه الإصلاحات إلى فرص حقيقية للشباب، وتوطين الصناعة، وبناء اقتصاد منتجى بقوة.

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية، أن التزام الصندوق بدعم مصر بقرض 8 مليارات دولار، وموافقته على صرف 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة، ليس مجرد تمويل، بل اعترافٌ دولى بجدية الخطوات المصرية في تحرير سعر الصرف وخصخصة الشركات وتقليص الدعم غير المستهدف، وهذه الإصلاحات، وإن كانت مؤلمةً على المواطن البسيط، فهي ضرورة لتعزيز الثقة الدولية واجتذاب الاستثمارات.

وأشار زكريا إلى أن التصريحات التي أدلت بها كريستالينا، توضح تركيز الصندوق على تعزيز الاقتصاد الكلي للبلاد، مع إبقاء المسائل السياسية خارج نطاق اختصاصه.

ورأى زكريا أن هذا النهج العملي يسهم في تهدئة المخاوف الناجمة عن الضغوط الخارجية، مثل التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعداد مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما شدد زكريا على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، مشيراً لجهود ضبط التزامات الدولة المالية على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، معتبراً أن هذه الإجراءات، إلى جانب الدعم الدولي، ستساهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وثقة، مما يعزز مكانة مصر على الصعيد الإقليمى والدولى.

وفي سياق متصل قال "زكريا"، إن تهديدات ترامب بوقف المساعدات، تذكرنا بالعقلية الاستعمارية التي تتعامل مع الدول النامية كأدواتٍ لتنفيذ أجندات خارجية، ومصر، بقيادة الرئيس السيسي، أظهرت حكمةً في رفض هذه الضغوط، مع التأكيد على أولوية إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهذا الموقف يُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر كقلب للأمة العربية وصمام أمانها.