حذف فيديو لسفير إسرائيل في واشنطن يحمل تصريحاً خطيراً ضد مصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اتهامات السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، لمصر بأنها تخرق اتفاقية السلام معها بـ"غير العادية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن لايتر وجه اتهاماً غير مسبوق لمصر خلال لقاء مع منظمات يهودية، حيث قال: "لفترة طويلة غضضنا الطرف، لكن الأمر مستمر"، مضيفاً أن "هناك قواعد عسكرية في سيناء لا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات تم حذفه فيما يبدو خوفاً من ردة الفعل المصرية، وسط سلسلة تحذيرات بشأن التحركات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن هذه التصريحات جاءت بعد نحو عشرة أيام من نشر الجيش المصري فيديو يظهر فيه القدرات العسكرية الحديثة للقوات المسلحة، التي تضم آلاف الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية.

وفي تعليق على ذلك، قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي أجرى أبحاثاً عن مصر لمدة ستين عاماً، إن مصر زادت من وجودها العسكري المدرع في سيناء بمئات الدبابات.

ولفتت "معاريف" إلى أن تصريحات لايتر جاءت أيضاً في ظل صور لأقمار صناعية كشفت عن تغييرات في انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، مما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى رسم صورة مقلقة حول التطورات الأخيرة، وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية.

التصريحات الخطيرة في اجتماع مغلق

وجاءت تصريحات لايتر خلال اجتماع مغلق مع منظمات يهودية نهاية الشهر الماضي، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسُربت هذه التصريحات عبر مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم إزالته لاحقاً من الإنترنت.

وفي هذا السياق، قال لايتر: "هناك قواعد عسكرية يتم بناؤها يمكن استخدامها فقط في عمليات هجومية، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق". وأضاف: "تجاهلنا الأمر لفترة طويلة، لكنه مستمر، وسنطرحه قريبًا على الطاولة وسنؤكد عليه بقوة".

ونشر حساب "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى"، التي كان يتحدث إليها السفير، تصريحات لايتر كاملة يوم الجمعة الماضية، مع الإشارة إلى تاريخها في أواخر يناير الماضي، لكن الفيديو لم يعد متاحاً اعتباراً من الإثنين.

وأكدت "معاريف" أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول إسرائيلي رفيع اتهاماً مباشراً لمصر بانتهاك اتفاق السلام عبر تعزيزاتها العسكرية في سيناء. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الجهات الإسرائيلية اعتبرت الأمر تطوراً "يستدعي الانتباه".

من جانبه، أكد رئيس هيئة تطوير الأسلحة الإسرائيلي "رفائيل" ووزير الطاقة السابق، يوفال شتاينيتس، أنه يجب على إسرائيل مراقبة التعزيزات العسكرية المصرية بقلق. وقال شتاينيتس في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "العلاقات مع مصر مستقرة حالياً، لكن إذا ضعفت إسرائيل يوماً ما، فقد تستغل جميع الدول في المنطقة هذه الفرصة".

من هو يحيئيل لايتر؟

يُذكر أن يحيئيل لايتر تم تعيينه من قبل نتانياهو سفيراً لإسرائيل في واشنطن مع انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وكان لايتر، وهو ناشط استيطاني، قد عمل سابقاً مديراً لمكتب نتنياهو خلال فترة توليه وزارة المالية، ويُعرف بأنه متحدث بارع باللغة الإنجليزية.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين إسرائيل ومصر منذ بداية الحرب الأخيرة، على خلفية التواجد العسكري الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا" واحتلال معبر رفح، بالإضافة إلى طرح ترامب لخطة تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر والأردن، مما أدى إلى مزيد من الاحتكاك بين تل أبيب والقاهرة.