شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية الشيوخ": العالم شاهد على دور مصر فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن ما يفعله إعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية من محاولات لتفكيك النسيج الوطنى فى وقتنا الحالى بالشائعات والأكاذيب ما هو إلا استمرار لمسلسل الخيانة، الذى اعتادوا على القيام به طوال السنوات الماضية للنيل من الدولة المصرية، ويؤكد غضبهم من رؤيتهم التفاف الشعب حول القيادة السياسية واتحاده على هدف واحد وهو الحفاظ على الأمن القومي المصري ورفضهم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن العالم كله رأى الدور المحورى والتاريخى الذى تلعبه الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية وتصديها لمخطط التهجير وهو ما جن جنون الجماعة الإرهابية فيحاولون قلب الحقائق لصالح أجندات خارجية، ولكن وعى الشعب المصرى أصبح حائط صد أمام كل هذه المحاولات الشيطانية.