شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: مصر راعية السلام فى المنطقة.. وألاعيب الإخوان كشفها الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية راعية السلام فى الأمة العربية، والدليل على ذلك هو موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها التام لتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجهودها المستمرة حتى وقتنا هذا لوقف الحرب وإعادة الإعمار فى غزة.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ"الخليج 365" أن الدور الذى تلعبه الدولة المصرية حاليا يكتبه التاريخ عن كيف تحمل مصر القضية الفلسطينية على عاتقها، وأن ما يحاول الإخوان بإعلامهم ولجانهم من التقليل من دور مصر لا يحرك ساكنا ولا يؤثر على خطى الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى وما هو إلا حقد يطفح للسطح وكشف خيانتهم وأغراضهم الخبيثة تجاه الدولة المصرية.

وشددت على أن الشعب المصرى كشف حقيقتهم وفضحهم بوعيه وخوفه على بلده وتقديره لجهود الدولة المصرية فى فترة ربما الأصعب فى التاريخ الحديث ولكنها ستمر بسلام بتكاتفنا والتفافنا حول القيادة وثقتنا الكبيرة فى حكمتها وقوتها.