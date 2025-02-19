شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: شائعات الإخوان تخدم اجندة خارجية وتستهدف اثارة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن جماعة الإخوان تعمل على إثارة الشائعات والفوضى في مصر لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى تقويض استقرار البلاد، مؤكدا أن هذه الجماعة الإرهابية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفرقة بين المصريين، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة المصرية على المستويات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح السادات أن الشائعات التي يتم ترويجها ليست سوى محاولات يائسة لإضعاف ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الشعب المصري واعٍ وقادر على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي بالتزامن مع تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، مما يكشف عن نية مبيتة لإفشال النموذج المصري الناجح.

وأكد على ضرورة تضافر جهود مختلف القوى الوطنية لمواجهتها داعيا إلى تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية لتعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، وتمكينهم من مواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

اختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل صامدة أمام كل محاولات الاختراق، وأن الشعب المصري قادر على حماية وطنه من أي تهديدات داخلية أو خارجية، كما طالب المجتمع الدولي بكشف الدور التخريبي لجماعة الإخوان وداعميها، مؤكداً أن مصر ستواصل مسيرتها التنموية بكل قوة وإصرار.