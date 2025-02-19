شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات.. الحصبة تثير قلق الأمريكيين في تكساس ونيو مكسيكو والان نبدء بالتفاصيل

المصابون رفضوا التطعيم

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المصابين بمرض الحصبة في غرب ولاية تكساس إلى 58 مصابًا حتى يوم الثلاثاء، كما جرى تشخيص إصابة 8 أشخاص في ولاية نيو مكسيكو الشرقية المجاورة أيضًا بالحصبة.وقال مسؤولو الصحة العامة في نيو مكسيكو إنهم يشتبهون في أن بعض الحالات التي اكتُشفت في الولاية مرتبطة بتفشي مرض الحصبة في تكساس، لكنهم لم يؤكدوا ذلك.وقالت وزارة الصحة في ولاية تكساس يوم الاثنين، إن 13 شخصًا يتلقون العلاج من الحصبة حاليًا في المستشفى.وكان مسؤولو الصحة في تكساس قد قالوا يوم الجمعة في بيان صحفي، إن المصابين إما لم يتلقوا تطعيمًا أو أن حالة التطعيم غير معروفة.وقالت لارا أنطون المتحدثة باسم وزارة الصحة في تكساس، إن هذه الحالات تركزت في مجتمع مينونايت "المتماسك والذي لم يتلق تطعيمات كافية".وأوضحت أنطون إن مقاطعة جينز هي مقاطعة ريفية للغاية، ولذلك فإن العديد من العائلات ترسل أطفالها إلى مدارس خاصة صغيرة أو يتلقون تعليمهم في المنزل.وأضافت: تلقي التطعيم خيار شخصي ويمكنك أن تفعل ما تريد، الأمر فقط أن هذا المجتمع لا يذهب ويحصل على رعاية صحية منتظمة.