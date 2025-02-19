شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. ترامب يستقبل رئيس وزراء بريطانيا في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في البيت الأبيض، ليصبح ستارمر أول رئيس حكومة من دولة أوروبية يجري استقباله في واشنطن من قبل ترامب في ولايته الثانية.

ومع ذلك، لم يُعلن عن تاريخ دقيق من أي من الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء: في الأسبوع المقبل، سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة هنا في البيت الأبيض".

سماع جميع الأطراف

وأضافت ليفيت: "نحرص على سماع جميع الأطراف، لكن يجب التحدث مع كلا طرفي الحرب من أجل التفاوض بشكل حقيقي وإيجاد حل للمشكلة، وهذه خطوة أولى مهمة نحو السلام".

وتوجه ستارمر إلى باريس يوم الاثنين لإجراء محادثات طارئة مع قادة أوروبا بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في قوة حفظ سلام دولية في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب التي المستمرة منذ 3 سنوات.