شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يخلق فرص عمل جديدة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل خطوة حيوية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح على مهران، أن تشغيل هذه المصانع المتعثرة تشكل ركيزة مهمة في خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشغيل هذه المصانع من جديد سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على خفض معدلات البطالة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيعزز من عملية توطين الصناعات الواعدة التي تسعى الدولة إلى دعمها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لإعادة تأهيل هذه المصانع وتقديم الدعم الفني والمالى اللازم لها لتتمكن من استعادة نشاطها.