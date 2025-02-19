شكرا لقرائتكم خبر عن حياة خطاب عن إدخال المعدات المصرية لغزة: مصر ترفع شعار «التعمير بدون تهجير» والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية سيذكره التاريخ، كما سيذكر شجاعة ووطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى وإصراره على دعم الأشقاء الفلسطينيين بكافة الطرق والوسائل.

وأشارت خطاب إلى فرحة المصريين اليوم بنجاح الجهود المصرية القطرية فى إدخال معدات إعمار قطاع غزة، مضيفة أن المعدات شملت معدات رفع الأنقاض وكرفانات الإعاشة، من أجل توفير مساكن تأوى المتضررين وتحمى الأطفال من البرد والصقيع.

وأوضحت خطاب، أن خطوة إدخال المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، خطوة هامة وتحمل العديد من الدلالات المتعلقة بالرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير السكان والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، رافعة شعار «تعمير غزة بدون تهجير سكانها».

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بذلت ولا تزال تبذل العديد من الجهود على كافة المستويات سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا من أجل دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المعاناة التى يعيشها سكان القطاع.