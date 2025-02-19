شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: حديث كل الأطراف بشأن غزة اعتدل بعد الموقف المصري الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أسامة كمال، إن القمة العربية الطارئة ستنعقد في القاهرة في 4 مارس بدلا من 27 فبراير، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواجد اليوم في العاصمة الأسبانية مدريد، وهي بداية لبدء مباحثات هناك وعلى رأسها أزمة قطاع غزة.

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "حديث كل الأطراف بدأ في الاعتدال بعد الموقف المصري الذي أكد على عدم التهجير الطوعي والقسري لسكان قطاع غزة، ولا يوجد سوى إعادة إعمار القطاع، بحضور أهل غزة ومشاركتهم".

وتابع: "فرحة كبيرة لمقطورات المساعدات واللودرات التي دخلت قطاع غزة اليوم، لتنقل فرحة أهل مصر، المصريون يحتفلون اليوم بفيديو قصير لوزير الطاقة السعودي، في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، التي قدم فيها تحية للشعب المصري الذي وصفه بالحبيب".