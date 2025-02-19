شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حزب الوعى: مصر ستظل حجر الزاوية فى أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، جاء تأكيدا على أهمية الدور المصري المحوري في احتواء التوترات الإقليمية والعمل على استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت هام بالتزامن مع ما يشهده قطاع غزة من تصعيدًا مستمرًا، ما يجعل من الجهود المصرية عاملاً أساسيًا في تحقيق التهدئة، سواء من خلال السعي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار أو عبر الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى، وهو ما يعكس التزام القاهرة بملف القضية الفلسطينية باعتبارها حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة.

وأكد "زيدان"، في بيان له، أن الرسائل التي حملها اللقاء جاءت واضحة ومتسقة مع الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها للحفاظ على التهدئة، محذرًا من أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وسيضر بجميع الأطراف دون استثناء.

وتابع: كما شدد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

ولفت زيدان، أن تصريحات رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، تعكس تقديرًا واضحًا للدور المصري، ليس فقط في إدارة الأزمة، ولكن أيضًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، فضلا عن أن تأكيده على أهمية العلاقة المصرية الأمريكية يعكس إدراكًا متزايدًا داخل الدوائر الغربية واليهودية بأهمية القاهرة كلاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية.

وأضاف نائب رئيس الوعي، أن إشارة رئيس الكونجرس اليهودي العالمي إلى المقترح المصري العربي بشأن غزة يعكس اهتمامًا دوليًا بالمبادرات التي تقدمها القاهرة، والتي تسعى إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية، بما يضمن تهدئة مستدامة.

