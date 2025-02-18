شكرا لقرائتكم خبر عن "الناصرى": مصر دائما داعمة لحقوق الإنسان ولا يمكن تجاهل دورها فى رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الحزب العربى الديمقراطى الجهود المصرية الكبيرة فى مجال استكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى بتقدير عالى جدا.

وأكد دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا فى تعزيز الاستقرار وإيجاد حلول عملية لإنهاء النزاعات، وهو ما يعكس التزامها العميق بالسلام والأمن الإقليمى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجأهل موقف مصر الثابت والراسخ فى رفض عملية التهجير القسرى، حيث كانت دائمًا داعمة لحقوق الإنسان وحريصة على الحفاظ على الهوية الوطنية للشعوب فى مواجهة التحديات.

وأضاف "أبو العلا" فى بيان له أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للأزمة كان واضحًا وحاسمًا، حيث عمل على تعزيز جهود التهدئة ودعم الحلول السلمية، مما أكد التزام مصر العميق بالاستقرار الإقليمى، ومواقفها الحكيمة التى ساهمت فى الحفاظ على الأمن الإقليمي.