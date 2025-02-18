شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: إسبانيا دولة أوروبية مؤثرة تنادى بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الإسبانية وثيقة ومتميزة وتاريخية وتزايدت خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.

وأضاف إكرام بدر الدين خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أننا ننظر لزيارة الرئيس السيسى لإسبانيا فى ضوء دبلوماسية القمة، وهى دبلوماسية نشطة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن العلاقات بين البلدين توطدت وبصفة خاصة فى السنوات الأخيرة.

وأشار إكرام بدر الدين إلى أن إسبانيا دولة أوروبية مؤثرة وتنادى بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم وفقا لحل الدولتين، وفى مثل هذه اللقاءات يتم بحث المستويين من القضايا، المستوى الأول وهى القضايا المتعلقة بتدعيم التعاون الثنائى بين الدولتين وتقوية هذه العلاقات فى مختلف الجوانب، وترفيع العلاقات بين الدولتين إلى العلاقات الاستراتيجية.

تابع إكرام بدر الدين، أما المستوى الثانى وهى القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتى تتعلق بتنسيق وتعزيز التعاون بين دول وشمال جنوب المتوسط، وفى منطقة شرق الأوسط والبحر المتوسط، وما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها ورفض إسبانيا للتهجير.



