شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: القمة العربية الطارئة ستقدم خطة شاملة لإعمار غزة دون تهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية الطارئة حدث مهم للغاية، ومن المقرر أن تخرج القمة العرية الطارئة في القاهرة بخطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين هدفه إلهاء العالم العربي عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وهي محل موافقة لكل دول العالم.

وأضاف محمد كمال، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن مشهد دخول المعدات الثقيلة المصرية والجرافات حدث آخر مهم، وجاء بعد مقاومة كبيرة من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن نتنياهو رفض دخول المعدات رغم أن اتفاق وقف اطلاق النار ينص عليها.

وشدد محمد كمال على أن مصر بدأت التحرك على أرض الواقع بدخول المعدات الثقيلة، قائلا: "بدأنا نتحرك وبدأنا نشيل الركام من طرقات غزة وعندنا القدرة على الإنجاز، وقيامنا بعملية إعادة بناء في قطاع غزة ولو على المستوى المحدود هو رد على المخططات الاسرائيلية".