شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتلقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وبحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية.

ويأتى هذا اللقاء الدورى فى إطار حرص السيد الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتى تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين فى مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين إدارة الاتصال السياسى بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت فى الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسى بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

جانب من لقاء الوزير

جانب من لقاء وزير التموين مع أعضاء مجلس النواب

لقاء وزير التموين