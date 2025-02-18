شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: جهود مصر لاستكمال الهدنة تعكس دورها المحورى فى السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الجهود المصرية الكبيرة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى.



وقال النائب علاء عابد، أن هذه الجهود تعكس دور مصر المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، موضحا أن القيادة المصرية تواصل العمل بشكل مكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لضمان استمرار الهدنة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذى تلعبه مصر فى تعزيز التفاهمات وتحقيق إنجازات ملموسة فى ملف تبادل الأسرى.



وأكد النائب علاء عابد، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينين يعبر عن التزام مصر بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين فى العيش الكريم داخل أراضيهم، ورفض أى محاولات لتغيير الهويةالديموغرافية للمنطقة.



وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن مصر منذ اليوم الأول للأزمة كانت واضحة فى رفضها القاطع لأى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدا على أن الحل يكمن فى تحقيق سلام شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأكد رئيس نقل النواب، أن الرفض الدولى لتهجير الفلسطينين يعزز من موقف مصر ويؤكد أهمية الدور الذى تلعبه فى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.



وطالب النائب علاء عابد، بضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية سلمية شاملة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار فى المنطقة.