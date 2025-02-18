مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لنيجيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور ​هدية المملكة لجمهورية نيجيريا الاتحادية.

وسلّم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي لمدير إدارة الشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية النيجيرية السفير محمود ليلي، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة أبوجا.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما المستمر لكل ما يلبي احتياجات المجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الغامدي أن الهدية تشمل توزيع 50 طنًا من التمور في العاصمة أبوجا و50 طنًا أخرى في مدينة كانو شمال نيجيريا لهذا العام 1446هـ، مشيرًا إلى أن التمور سيتم توزيعها بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في نيجيريا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.

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