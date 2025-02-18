“هيئة الطرق” تحصد جائزة النجم الساطع عالميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حصلت الهيئة العامة للطرق على جائزة “النجم الساطع” ضمن برنامج جائزة جاري ليدن التذكارية الدولية لعام 2024، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق المنعقد في مراكش

بالمملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير الجاري.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن حصولها على هذه الجائزة جاء تقديرًا لجهودها في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق؛ بهدف رفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى جهودها في معالجة الطرق عالية الخطورة. وأشارت إلى أن الجائزة تُمنح تكريمًا للسلطات أو المنظمات التي أسهمت في خفض عدد الوفيات على الطرق والحفاظ على أرواح مستخدميها.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة. كما تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المركز السادس عالميًا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

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