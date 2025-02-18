فلسطين: استضافة المملكة لمحادثات روسية – أميركية تؤكد التزامها بتحقيق الأمن والسلام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت فلسطين أن استضافة المملكة العربية السعودية للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة تعكس التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار العالمي، وتعزيز جهود إحلال السلام عبر الحوار والدبلوماسية.

وأشادت الجهات الفلسطينية المعنية بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تقريب وجهات النظر بين القوى الدولية، مؤكدة أن هذه المبادرات تعزز المساعي الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتؤكد مكانة المملكة كوسيط فاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود السعودية المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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