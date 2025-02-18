قطر تشيد بدور المملكة في تعزيز التفاهم الدولي وتقريب وجهات النظر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أشادت دولة قطر بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية، ودعمها المستمر لتعزيز الحوار والدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن الجهود السعودية تسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار والسلم العالمي، وتعزز من فرص التفاهم بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي هذا الإشادة في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها المملكة على مختلف الأصعدة، ما يعكس مكانتها المحورية في المشهد السياسي الدولي ودورها في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.

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