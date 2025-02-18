شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الجبهة الوطنية لـ"الحياة اليوم": جمعنا 550 ألف توكيل رسمى لتأسيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أنهم وصلوا إلى 550 ألف توكيل رسمي لتأسيس الحزب، بينما المطلوب وفق القانون لتأسيس الحزب 5 آلاف توكيل، قائلا: "لو كنا فتحنا الباب أكثر لجمع مزيد من التوكيلات كانت الأرقام تجاوزت أضعاف الأرقام الحالية".

وأضاف السيد القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنه منذ الإعلان عن حزب الجبهة الوطنية وهو يضم قامات في الهيئة التأسيسية، وسبق لهم إثبات وجودهم في العمل التنفيذي والسياسي، موضحا أن المجموعة التي تضمها الهيئة التأسيسية متنوعة في كل القطاعات.

وأشار القصير، إلى أن هناك معايير موضوعية محددة لاختيار قيادات لجان الحزب بمختلف المحافظات لإثراء الحياة السياسية، متابعا: "خلال الفترة القادمة سيتم تشكيل لجنة لاختيار القيادات تتولى اختيار القيادات بشفافية بحيث لا يكون في انفراد بالقرار بحيث يكون الحزب بقيادته يحقق الأهداف التي تأسس من أجلها، مفيدا بأن لديهم أمانات مركزية متعددة في التشكيل والأمانة الفنية تضم حوالي 13 قطاعا من القطاعات المختلفة.

وتابع: "لدينا مجلس استشاري يضم كفاءات وخبرات في الدولة المصرية سنستعين بأفكارهم وخبراتهم بحيث يكون لنا رؤية على أي قضايا موجودة على الساحة وخلال الفترة القادمة سنبدأ نعمل بحيث نخرج منتج يكون مختلف الفترة القادمة".