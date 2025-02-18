شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 300 طالب وطالبة.. جامعة بورسعيد تستضيف مبادرة التنسيقية "ابنى وعيك" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة "ابنى وعيك"، والتى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبناء وعى الشباب المصرى، بندوة تثقيفية داخل جامعة بورسعيد، بحضور الأستاذ الدكتور شريف صالح - رئيس الجامعة، وحضور نحو 300 طالب وطالبة.

ورحب رئيس الجامعة فى كلمته بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأشاد بجهودها فى تنمية الوعى لدى الشباب ودورها فى التمكين السياسى لجيل الشباب.

تحدثت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول التعريف بالتنسيقية والمبادرة ومفهوم الأمن القومى ودور الشباب فى حماية الأمن القومى، وأشادت بموقف الشباب المصرى فى الميادين ورفضه للتهجير العام الماضى والحالى عند معبر رفح.

ثم تحدث النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن ضرورة مواجهة حرب الشائعات كأحد أدوات استهداف الأمن القومى المصري.

وتناول النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فى كلمته، الحديث عن مفاهيم الأمن القومى والتحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية.

وأكد أحمد مبارك، عضو التنسيقية، على خطورة استخدام السوشيال ميديا فى الحرب الحديثة لاستهداف الدولة المصرية وضرورة الوقوف خلف الوطن.

وشهدت الندوة حوارا موسعا مع الحضور والطلاب واستقبال الأسئلة والاستفسارات من الحضور والرد عليها.

مبادرة "ابنى وعيك" هى مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن القومى المصرى من خلال تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة، سواء داخليا أو خارجيا، وتعمل المبادرة على رفع الوعى العالم بقضايا الأمن الوطنى، والتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار وفضح المخططات التى تستهدف الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، وفى ضوء المستجدات الإقليمية، تركز المبادرة على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومى مصرى وعربى، ورفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مع التأكيد على أن الشعب المصرى يكمله يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية فى دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.