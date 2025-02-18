شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: استضافة مصر القمة العربية يعكس دورها الريادى من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 4 مارس 2025، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه الشعب الفلسطيني.

وقال المؤتمر، فى بيان له، إن المبادرة المصرية بعقد هذه القمة تؤكد الدور الريادى لمصر فى الدفاع عن الحقوق العربية، وخاصة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو موقف ثابت لا يقبل التفاوض، حيث أن التهجير القسرى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وحقوق الإنسان.

وأوضح حزب المؤتمر، أن استضافة مصر لهذه القمة تعكس التزامها التاريخى بالقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينى فى وجه المخططات التى تسعى لتصفية قضيته العادلة.

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز الوحدة العربية والتصدى لأى محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو العودة إلى طاولة المفاوضات بناءً على قرارات الشرعية الدولية.

وشدد حزب المؤتمر، على أهمية التضامن العربى فى هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن انعقاد هذه القمة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.