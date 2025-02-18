روسيا وأمريكا تتفقان على إنشاء آلية تشاور ثنائية

واختتمت في الرياض، المحادثات غير المسبوقة والتي استمرت نحو 4 ساعات، الثلاثاء، وبحسب كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، فإن المباحثات "سارت على ما يرام".
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، أن الأطراف المشاركة في المباحثات الأولى من نوعها، تعهدت بالاستمرار في الانخراط في الاتصالات الثنائية لضمان تقدم العملية في الوقت المناسب وبطريقة منتجة، مشددة على أن "مكالمة هاتفية واحدة تليها اجتماع واحد لا تكفي لإرساء السلام الدائم، ويجب أن نتخذ إجراءات، واليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام"، في إشارة إلى الاتصال الهاتفي بين ترمب وبوتين قبل انعقاد تلك المحادثات.
كما جرى الاتفاق على "وضع الأساس للتعاون المستقبلي في الأمور ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستظهر من نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا".
وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة إرساء الأساس للتعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستنشأ عن نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا.
وذكر البيان، أن "الرئيس ترمب يريد وقف الحرب، والولايات المتحدة تريد السلام وتستخدم قوتها في العالم لجمع البلدان معاً"، مشدداً على أن "الرئيس ترمب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يمكنه إقناع أوكرانيا وروسيا بالموافقة على ذلك".
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