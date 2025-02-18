روسيا وأمريكا تتفقان على إنشاء آلية تشاور ثنائية

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الوزير ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، اتفقا خلال "محادثات الرياض" على تشكيل آلية تشاور لمعالجة القضايا الخلافية التي تشهدها العلاقات الثنائية، بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية، مع تعيين فرق رفيعة المستوى للبدء في العمل على مسار لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بطريقة دائمة ومستدامة ومقبولة من جميع الأطراف، فيما وصفت روسيا المحادثات مع الولايات المتحدة بـ"الجادة والناجحة".

واختتمت في الرياض، المحادثات غير المسبوقة والتي استمرت نحو 4 ساعات، الثلاثاء، وبحسب كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، فإن المباحثات "سارت على ما يرام".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، أن الأطراف المشاركة في المباحثات الأولى من نوعها، تعهدت بالاستمرار في الانخراط في الاتصالات الثنائية لضمان تقدم العملية في الوقت المناسب وبطريقة منتجة، مشددة على أن "مكالمة هاتفية واحدة تليها اجتماع واحد لا تكفي لإرساء السلام الدائم، ويجب أن نتخذ إجراءات، واليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام"، في إشارة إلى الاتصال الهاتفي بين ترمب وبوتين قبل انعقاد تلك المحادثات.

كما جرى الاتفاق على "وضع الأساس للتعاون المستقبلي في الأمور ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستظهر من نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا".

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة إرساء الأساس للتعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية التي ستنشأ عن نهاية ناجحة للصراع في أوكرانيا.

وذكر البيان، أن "الرئيس ترمب يريد وقف الحرب، والولايات المتحدة تريد السلام وتستخدم قوتها في العالم لجمع البلدان معاً"، مشدداً على أن "الرئيس ترمب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يمكنه إقناع أوكرانيا وروسيا بالموافقة على ذلك".