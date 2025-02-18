خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وقال الملك المفدى:” بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، يسرنا أن نبعث لكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والسعادة، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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