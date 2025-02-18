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الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع في منطقة حدودية بين كل من باكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان، وشعر به في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان.
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال باكستان - أرشيفية

زلزال في باكستان

وفي وقت سابق من اليوم ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر منطقة ذهوب بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، دون أن ترد أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية.
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال باكستان - أرشيفية
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MO Nasa

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