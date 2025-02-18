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شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع في منطقة حدودية بين كل من باكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان، وشعر به في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع في منطقة حدودية بين كل من باكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان، وشعر به في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان.