(بالصور).. من هم رهائن إسرائيل المفرج عنهم السبت المقبل؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: تم إبلاغ عائلات المختطفين الستة في غزة عمر وينكرت، وإيليا كوهين، وأبراهام (أفيرا) منجيستو، وتال شوهام، وعمر شيم طوف، وهشام السيد، بأنه سيتم الإفراج عنهم أحياء يوم السبت

ويأتي ذلك بعد أن أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حماس ستفرج عن الرهائن الستة الأحياء يوم السبت، كما ستنقل جثث الرهائن الأربعة القتلى من غزة إلى إسرائيل يوم الخميس.

ومن المقرر أن يكون أربعة من الستة قد أمضوا 505 أيام في الأسر، بعد أن تم احتجازهم كرهائن في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وكان منجيتسو والسيد محتجزين في غزة منذ نحو عقد من الزمان.

نجاح مباحثات القاهرة

وكان مصدر مصري مطلع قد أفاد بانتهاء جولة المباحثات التي جمعت الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية في القاهرة بنجاح، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة واستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الجهود المشتركة التي قادتها كل من مصر وقطر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات تضمن الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين يوم السبت المقبل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع الإنسانية وتحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى.

وأوضح المصدر أن المباحثات ركزت على تذليل العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق، مشيدا بالدور الفاعل الذي لعبته القاهرة والدوحة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعي الدول الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز وقف إطلاق النار واستكمال باقي مراحل الاتفاق وخلق مناخ ملائم لاستئناف الحوار السياسي.