لا اتفاق على لقاء ترامب - بوتين في محادثات الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال مسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف إنه لم يتم الاتفاق على لقاء بين بوتبن وترامب بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات المسؤولين الأميركيين والروس في الرياض.

وقال أوشاكوف إن المفاوضات "سارت على ما يرام" مع مناقشة شروط لقاء بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، لكن لم يتم الاتفاق على موعد.

واستمرت المحادثات أربع ساعات ونصف، وقال أوشاكوف إن المفاوضين اتفقوا مع الولايات المتحدة على مناقشة الحرب في أوكرانيا.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن المسؤولين تعاملوا مع بعضهم البعض بطريقة محترمة، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تسويات".

وعلى صلة، بمحادثات الرياض، نقلت تقارير عن وزير الخارجية روسيا سيرغي لافرف وقوله إن روسيا لن تقبل بقوات الناتو في أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال يوم الاثنين إنه "مستعد وراغب" في إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار - لكن لافروف يقول إن أي قوات تابعة للناتو في أوكرانيا ستكون "غير مقبولة"

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن محادثات اليوم مع روسيا هي "الخطوة الأولى في رحلة طويلة وصعبة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

قوات أجنبية

وبينما تتدافع الدول الأوروبية للحصول على أفكار حول كيفية تعزيز أمن أوكرانيا، فإن إحدى الأفكار - التي اقترحتها المملكة المتحدة والسويد، على سبيل المثال - هي نشر قوات أجنبية لضمان صمود اتفاق السلام المحتمل.

وقال وزير الخارجية الروسي: "إن نشر قوات من نفس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، ولكن تحت علم مختلف ــ الاتحاد الأوروبي أو أعلامها الوطنية ــ لا يغير شيئا. وبطبيعة الحال، هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

ومن الناحية العملية، يترجم هذا إلى معارضة روسية لأي ضمانات أمنية ذات مغزى لأوكرانيا ضد أي هجمات مستقبلية محتملة.