مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستضيف جمهورية مصر العربية، القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.

وأفاد بيان للخارجية المصرية اليوم، أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

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