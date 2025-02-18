الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتهم, موضحًا أن الأمم المتحدة ستظل في انخراط كامل بشأن دعم تنفيذ الاتفاق، ومن ذلك من خلال تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة.

وجدد غوتيرش دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

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