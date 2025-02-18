الكرملين: بوتين سيتحدث مع زيلينسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: على هامش محادثات الرياض الأميركية الروسية حول أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إذا لزم الأمر".

وأضاف بيسكوف: "في الوقت نفسه، يخضع التثبيت القانوني للاتفاقيات لمناقشة جادة، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الذي يتحدث عن إمكانية الطعن في شرعية زيلينسكي نفسه".

وكان بوتين شكك مرارًا وتكرارًا في شرعية رئاسة زيلينسكي بعد انتخابه لولاية مدتها خمس سنوات في عام 2019.

وكان من المقرر أن تنتهي تلك الفترة في مايو الماضي، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن الأحكام العرفية في البلاد بعد الغزو الروسي الكامل يعني أنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية.

وكان بوتين نفسه في السلطة من عام 2000 إلى عام 2008 عندما حدد الدستور الروسي مدة ولاية الرئيس بفترتين متتاليتين.

ثم شغل منصب رئيس الوزراء قبل أن يصبح رئيسًا مرة أخرى في عام 2012، وبعد ثماني سنوات، صاغ تعديلاً يسمح له بالبقاء رئيسًا لفترتين أخريين.

قمة ترامب - بوتين

وإلى ذلك، فإنه بينما لم يتمكن من تقديم تقييم للحالة الحالية للمفاوضات، قال بيسكوف إن محادثات اليوم قد تجلب "مزيدًا من الوضوح" بشأن اجتماع وجهاً لوجه محتمل بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وقال: "لقد قال بوتن مرارًا وتكرارًا إنه مستعد للتحدث عن السلام"، مؤكدًا أن روسيا تريد تحقيق أهدافها ولكنها تفضل القيام بذلك "سلميًا".

وعندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، قال بيسكوف: "هذا حق سيادي لأي دولة، ولن نملي".