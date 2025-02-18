شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يثمن الجهود المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى، كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أثناء لقاء أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، فى فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى، التى تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، مؤكدا أن التأكيد على موقف مصر الخاص بالقضية الفلسطينية الرافض التهجير والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني يبعث رسالة إلى العالم أن موقف مصر ثابت ولم ولن يتغير.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة بإعمار غزة دون تهجير أو مساس بأهلها، تعد بمثابة طوق نجاة لمعاناة الشعب الفلسطينى، فمصر تتبنى الصوت الفلسطينى العاجز عن التعبير عن نفسه، مشيرا إلى أن عقد القمة العربية الطارئة جاء من أجل التأكيد على الحقوق الفلسطينية فى حل الدولتين والرجوع إلى حدود عام 1967 وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن محاولات الجيش الإسرائيلى والإدارة الأمريكية لهدم اتفاقية وقف إطلاق النار، يؤكد على أنهم لا يريدون السلام ولكنهم يريدون تبرير جرائمهم أمام المجتمع الدولى، ولكن لا يوجد تبرير للقتل والإبادة الجماعية والتهجير القسرى والحصار والتجويع، ولذلك فإن السلام الشامل بالمنطقة لن يتحقق دون وجود ضوابط وحدود فاصلة بحل الدولتين.

وأوضح مهنى، أن محاولات التشويه والتشتيت لم تحقق نتاجها المطلوب، فمصر اكبر من أى محاولات تشويه لموقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام، وعقد القمة العربية الطارئة اكبر دليل على ذلك فنحن نريد السلام لكل الشعوب على أرضها دون المساس بحقوقها فى العيش والحياة الكريمة.