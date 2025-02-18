شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المرأة بحزب المؤتمر فى القاهرة تنظم ندوة حول الطلاق وأسبابه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر فى القاهرة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الطلاق وأسبابه وكيفية مواجهته" وذلك فى منطقة المرج، بحضور عدد من القيادات الحزبية، فى مقدمتهم القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بأمانة القاهرة.

وجاءت الندوة - التى عقدت برعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وتوجيهات القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة -، فى إطار جهود حزب المؤتمر لتعزيز الوعى المجتمعى ودعم قضايا الأسرة.

وشهدت الندوة، نقاشا بين نخبة من المختصين فى العلوم الاجتماعية والقانونية، حول الأسباب الرئيسية لانتشار الطلاق وارتفاع معدلاته، حيث اتفق المشاركون على أن الأوضاع الاقتصادية، وغياب التفاهم بين الزوجين، والتأثير السلبى لمواقع التواصل الاجتماعى، هى أسبابا رئيسية لارتفاع معدلات الطلاق.

وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات لخفض معدلات الطلاق، منها ضرورة تفعيل دور المؤسسات التوعوية والإعلامية فى نشر ثقافة الحوار الأسرى والتفاهم بين الأزواج، وكذلك العمل على إدراج دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج ضمن برامج التعليم المجتمعى، لرفع مستوى الوعى لديهم حول كيفية بناء أسرة مستقرة، كما أوصت الندوة بأهمية التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى منطقة المرج، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة لبنى مصطفى، أمين أمانة المرأة بحزب المؤتمر بالقاهرة، والإعلامية سالى صلاح أمين أمانة الإعلام بالقاهرة، وعماد حمدى أمين قسم المرج لحزب المؤتمر بالقاهرة، وسيد فاضل أمين تنظيم أمانة المرج، وناصر حسين مساعد أمين التنظيم بالحزب فى القاهرة.

وتأتى الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التى ينظمها حزب المؤتمر فى مختلف المحافظات، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين ومناقشة قضاياهم بموضوعية، بما يعكس التزام الحزب بدوره المجتمعى فى بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.