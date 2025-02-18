الوساطة السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

اختتمت في الرياض، اليوم، المحادثات رفيعة المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مساعد العيبان، بين الوفدين الروسي والأمريكي.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي المملكة لبحث تحسين العلاقات الثنائية، وتمهيدًا لاجتماع قمة بين الرئيسَيْن الأمريكي دونالد ترمب؛ والروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، بدور المملكة المهم، عبر استضافة المباحثات الروسية الأميركية في العاصمة الرياض، مؤكدًا بأنها ستواصل دعم الجهود بكل السبل الممكنة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض كانت "بناءة"، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على سبل التواصل لحل وتسوية النزاع في أوكرانيا، مقدمًا شكره للمملكة على استضافتها للمباحثات مع أميركا.