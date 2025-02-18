لافروف: المحادثات مع أمريكا بالرياض كانت مفيدة وبناءة

بعد انتهاء القمة الروسية الأمريكية التي انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال غرب الرياض، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن "الحوار مع واشنطن كان مفيدا واستمعنا لبعضنا البعض".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، "إنّ الولايات المتحدة باتت تفهم الموقف الروسي بشكل أفضل بعد المباحثات في السعودية"، موجهاً شكره للرياض على استضافة هذه المحادثات.

كما تطرق إلى عدة اتفاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن تم الاتفاق مع أمريكا على أن المصالح الوطنية لن تتفق في كل المواقف.

تسوية الصراع في أوكرانيا

وأوضح أن الحوار مع أمريكا تركز على أهمية احترام المصالح المشتركة، مبيناً أنه تم الاتفاق على صياغة عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

كذلك بين أن المشاورات بشأن أوكرانيا ستكون دورية بين موسكو وواشنطن.

لقاء بوتين وترمب

أما بشأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي قال "سنعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين بوتين وترمب".

وأوضح الوزير الروسي، أنه بين للوفد الأمريكي أن توسيع حلف شمال الأطلسي يمثل تهديدا مباشرا لروسيا، مشيرا إلى أنه أكد لأميركا أن ضم أوكرانيا للناتو يمثل تهديدا لأمننا القومي.

كذلك قال لافروف أن بلاده لن تسمح بنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

تعيين سفراء

إلى ذلك، أعلن لافروف عن تعيين السفراء بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن الاتفاق على إزالة الحواجز بين البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

بينما قال بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أن كان هناك حرص كبير على رفع القيود على التعاون الاقتصادي مع أمريكا.

وتابع "كان هناك اهتمام كبير بإزالة الحواجز الاقتصادية بين موسكو وواشنطن".