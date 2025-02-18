شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" ومستثمرو الروبيكى: ندعم القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللجنة تدعم بقوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح مرعى، أن جميع أصحاب المصانع من المستثمرين والعاملين بمدينة الروبيكي يعلنون وقوفهم خلف القيادة السياسية والدولة في هذا الموقف الوطني المصري الثابت، مؤكدين استعدادهم لتحمل كافة التحديات والصعاب التي قد تنتج عن هذا الموقف المشرف، بما في ذلك أي أزمات أو مشكلات اقتصادية طارئة.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعكس التزام مصر التاريخي بحقوق الشعوب ورفضها للظلم والاحتلال، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بدعم كافة فئات الشعب المصري، بما في ذلك قطاع الأعمال والمستثمرين الذين يعتبرون أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يمكن المساس به.

واختتم مرعى بيانه بالتأكيد على أن مدينة الروبيكي، كواحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر، ستظل داعمة للاقتصاد الوطني وللقيادة السياسية، وأن أصحاب المصانع والعاملين بها سيواصلون العمل بجد وإخلاص لتجاوز أي تحديات اقتصادية، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة بسلام وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب للمنطقة الصناعية بالروبيكي.