شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الزلزال

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شرق جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومترٍ شرق منطقة "أوهونوا" في تونجا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.