شراء غزة.. عضو بالكونغرس يعلن موقفا جديدا من مقترح ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام إنه "لا توجد رغبة تذكر بمجلس الشيوخ في استيلاء الولايات المتحدة على غزة بأي حال".

في المقابل، شدد في تصريحات عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير خارجية البلد، جدعون ساعر، الاثنين، على ضرورة القضاء على حماس وقف سيطرتها على قطاع غزة.

وأوضح أنه "لا يعتقد أن إسرائيل تريد وقف الحرب وحماس لا زالت قادرة على السيطرة على القطاع".

وأضاف "لا أحد يتوقع من إسرائيل القبول بأي اتفاق يمكن أن يسمح بتكرار أحداث السابع من أكتوبر"، كما ذكر أنه يتفق مع نتانياهو أن وجود القوات الأميركية في سوريا هو "عامل استقرار".

من جانبه، قال السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال إن الخطة التي ستقدمها الدول العربية للرئيس ترامب قد تكون "نقطة تحول" في المنطقة، كاشفا ملك الأردن عبد الله الثاني "أقنعه بأن الخطة التي ستقدمها الدول العربية للرئيس ترامب واقعية".

وكان العاهل الأردني أوضح، في لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن جامعة الدول العربية لتجتمع لمناقشة خطة بشأن مستقبل قطاع غزة.

ويزور وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إسرائيل الاثنين برئاسة السناتورين ليندسي غراهام ودان سوليفان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد، في تصريح قبل أيام بـ"شراء غزة وامتلاكها"، وقال إنه "قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في إعادة بنائها".

وذكر ترامب أن "دولا في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تحدثت إليه تلك الدول".