شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام النائب نبيل عسكر لحزب العدل وتكليفه أمينًا للحزب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، انضمام النائب نبيل عسكر إلى صفوف الحزب، وتكليفه بمنصب أمين الحزب بمحافظة الشرقية، في خطوة تعكس استمرار الحزب في استقطاب الشخصيات البرلمانية الفاعلة. ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود الحزب لتعزيز وجوده داخل مجلس النواب وتوسيع قاعدته السياسية.

وأكد “إمام” أن انضمام عسكر يمثل إضافة نوعية للحزب، نظرًا لخبرته البرلمانية ودوره في مناقشة القضايا التشريعية التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في تبني سياسات تعزز المشاركة السياسية وتدعم التنمية المستدامة.

ويعد الدكتور نبيل عسكر من الشخصيات البرلمانية البارزة، حيث فاز بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية (مركزي أبو كبير وههيا) كنائب فردي مستقل. ويُعرف بمواقفه القوية تحت قبة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

كما يتمتع بخبرة قانونية واسعة بصفته أستاذًا للقانون، مما يعزز دوره في مناقشة التشريعات والسياسات العامة.