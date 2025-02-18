شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعزز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا اليوم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وأكد مطر أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل المصالح المشتركة التى تجمع البلدين، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو الثقافي. وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد، بما يخدم مصالح الشعبين.



وأوضح رئيس حزب إرادة جيل أن من أبرز نقاط التقارب بين البلدين هو الموقف المشترك الرافض لمخططات تهجير سكان غزة، مؤكدًا أن مصر وإسبانيا تتفقان على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى ورفض أى محاولات لتهجيره قسرًا. وأضاف: "مصر وإسبانيا تدركان أن تهجير الفلسطينيين ليس حلًا، بل سيزيد من تعقيد الأزمة، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".



وتحدث مطر عن حجم المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة فى الاستثمار، والسياحة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسى ستسهم فى تعزيز هذه المجالات. كما أشار إلى أهمية التعاون الأمنى بين البلدين فى مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وأشاد النائب بالدور المصرى الفاعل فى تحقيق الاستقرار الإقليمى، لافتًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى أصبحت لاعبًا رئيسيًا فى حل الأزمات الدولية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن زيارة الرئيس لإسبانيا تأتى فى إطار تعزيز هذا الدور، وبناء تحالفات دولية تدعم جهود مصر فى تحقيق السلام والتنمية.



واختتم مطر تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا ستكون نقطة تحول فى العلاقات الثنائية، معربًا عن أمله فى أن تسهم هذه الزيارة فى تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والإسباني.