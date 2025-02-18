شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: حملات الإخوان محاولات يائسة لتشويه دور مصر فى دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الحملات الممنهجة التي تشنها جماعة الإخوان المفسدين عبر منصاتها الإعلامية ضد الدولة المصرية، ليست سوى محاولات يائسة لتشويه الدور المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية الضخمة التي ترسلها يوميًا إلى قطاع غزة، أو عبر جهودها السياسية والدبلوماسية التي تسعى لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، ودعم المسار السياسي الذي يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال"الجندي"، إن الادعاءات التي تروج لها منصات الإخوان، والتى تزعم فرض رسوم على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، هى أكاذيب مفضوحة لا تستند إلى أى دليل، مضيفا: مصر لا تتقاضى أى مقابل على دخول هذه المساعدات، بل تعمل على تسهيل عبورها بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، وذلك إيمانا منها بواجبها القومي تجاه الفلسطينيين، وحرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشونها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الأكاذيب تأتى ضمن مخطط أوسع يستهدف النيل من الجهود المصرية، وتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية سواء على مستوي تقديم المساعدات، والتصدي لمخططات التهجير القسري التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن.

وأشار "الجندي"، إلى أن مصر أعلنت موقفها بكل وضوح، برفضها القاطع لأي محاولة لفرض واقع جديد في غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بأي مخططات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري أو تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن استمرار جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان وضمان عودة الحقوق الفلسطينية، لذلك لن تتأثر الدولة المصرية بحملات التشويه المغرضة التي تسعى لإحداث بلبلة والتشكيك في دورها التاريخي.

ودعا النائب حازم الجندي الشعب المصري إلى عدم الالتفات إلى هذه الأكاذيب، مشيدا بروح التضامن والتكاتف التي يبديها المواطنون في دعم أشقائهم الفلسطينيين، سواء من خلال التبرعات أو من خلال الجهود التطوعية التي يشارك فيها الآلاف من الشباب المصري في تجهيز القوافل الإنسانية، مطالبا الدولة العربية والإسلامية ودول العالم الحر بإعلان موقفها تجاه رفض المخطط الأمريكي، ودعم الموقف المصري الداعم لإعمار قطاع غزة دون الحاجة لتهجير سكانه.