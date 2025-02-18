شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يستقبل ياسر الهوارى ورائد سلامة للتهنئة بالتدشين والانطلاقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، ياسر الهواري والخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، اللذان زارا مقر الحزب لتقديم التهنئة بانطلاقة حزب الوعي والبحث في مستجدات المشهد السياسي الحالي.

حضر اللقاء عدد من قيادات حزب الوعي، علي رأسهم الدكتورة شيرين الشواربي، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الدين علي، والدكتورة غادة موسى، واللواء الطيار أمين راضي، نواب رئيس الحزب، والدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس الحزب والسكرتير العام التنفيذي، ورامي زهدي، واللواء المهندس حازم فهمي، مساعدو رئيس الحزب، ومحمد صفا، وإسلام فاضل، أعضاء السكرتاريه العامة المساعدة، وحازم الملاح، رئيس لجنة الصحافة والاتصال، ونرمين ميشيل، رئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين، والمهندس عبد الله العياشي، رئيس اتحاد الشباب.

وأعرب الدكتور رائد سلامة عن اهتمامه الكبير بحزب الوعي، مؤكدًا أن المجموعة المؤسسة للحزب تعبر بوضوح عن واقع التطور السياسي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انه هناك سعي جاد للتعاون من خلال العمل على ملفات واضحة ومحددة، داعيًا إلى أهمية تجاوز النهج الاقتصادي التقليدي وعدم تكرار حلول قديمة لم تعد مناسبة للواقع الحالي.

من جهته، أكد ياسر الهواري أن اتجاه البلاد قبل الحوار الوطني كان مختلفًا تمامًا عما شهده الوضع بعد الحوار الوطني، وأوضح أن الحوار الوطني أكد حتمية تطوير أدوات العمل السياسي لمواكبة التحديات الجديدة.

بدوره، أكد الدكتور باسل عادل أن المسار السياسي الحالي يتطلب جهودًا مستمرة لإنجاح خطوات الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب وعيًا سياسيًا ووطنيًا متقدمًا لضمان تحقيق التقدم والاستقرار.

كما تم الاتفاق على استمرار عقد المشاورات في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية الأكثر الحاحاً في الفترة المقبلة.