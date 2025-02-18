لماذا تعد السعودية المكان الأفضل لإجراء المحادثات الأمريكية-الروسية يعكس اختيار المملكة العربية السعودية لإجراء المحادثات الأمريكية-الروسية حول أوكرانيا والحرب في غزة، مدى التقدم الدبلوماسي الذي... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ الحوثيون يغلقون 7 أسواق للمواشي في صنعاء قبل رمضان أغلقت جماعة الحوثي 7 أسواق للمواشي في العاصمة صنعاء قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم امتثال البائعين لتوجيهاتها. يأتي هذا... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ سوريا تحيي السياحة بترميم واستثمار المواقع الأثرية يعمل خبراء الآثار في سوريا على ترميم المواقع التراثية التي دمرتها الحرب، مثل مدينة تدمر القديمة وقلعة كراك دي شيفالييه، في محاولة... أبها: أبها: دوت الخليج 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ صراع الجيش والدعم السريع يدفعان السودان نحو مجاعة كارثية تسببت الحرب المستمرة بين الجيش السوداني بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي» في تفاقم... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ نهج ترمب في الشرق الأوسط حدة وجدل وفوضى ومستقبل مظلم في أول شهر من ولايته، أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهجًا مثيرًا للجدل في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، حيث اتسمت سياسته بعدم... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ دوامة قطبية تهدد الحياة بالولايات المتحدة بعد فيضانات مدمرة مع استمرار الطقس القاسي في التحرك غربًا، يتوقع الخبراء أن تجتاح دوامة قطبية جبال روكي والسهول الشمالية، بعد أن ضربت العواصف... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ أبرز الملفات المطروحة في المحادثات الأمريكية - الروسية بالرياض التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، الذي يزور الرياض من أجل الاستعداد... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 شعبان 1446 هـ 18 شعبان 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من ولي العهد.. السعودية تستضيف اليوم محادثات بين روسيا وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.