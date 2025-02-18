شكرا لقرائتكم خبر عن عضو قيم النواب: صلابة الموقف المصرى واصطفاف الدول العربية يجهض مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب احمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، صلابة الموقف المصري الرافض لخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتصدى بقوة لهذه المحاولات، ما يضع بعض الأطراف في حالة ارتباك وتخبط أمام صلابة الموقف المصري.

وحذر الخشن، من استغلال بعض الجهات الخارجية الأوضاع الإقليمية لتعزيز نفوذها، وهو ما يتطلب موقفًا حاسمًا من الدول العربية لمواجهة هذه التحديات، مشددا على ضرورة التكامل العربي لحماية الأمن القومي.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الأمن العربي كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عربية يجب أن يقابل برد عربي جماعي حازم، لافتا أن القصة ليست غزة ولكن الأمن القومي العربي كله.

ودعا النائب، إلى اتخاذ موقف عربي خلال القمة العربية القادمة، لردع ترامب والرد على خططه، موضحا أن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، مشددًا على أهمية اتخاذ القمة العربية المقبلة نموذجًا لوحدة الصف والردع العربي، وضرورة التصدي لمحاولات زرع الفتن أو تفكيك الدول العربية خدمة لمصالح القوى الاستعمارية.

واختتم النائب أحمد الخشن بالقول إن المنطقة العربية تواجه تهديدا وجوديا حقيقيا وأن ترامب لو نجح في تحرير مخطط غزة، فسيتمادى في مشاريع لتفكيك الدول العربية.