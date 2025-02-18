شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: الإعمار الداخلى لقطاع غزة سهل تحقيقه بالفكر المصرى على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الملف المصرى به حلول وخطوط حمراء وهى التهجير خط أحمر وسيناء خط أحمر، الإعمار الداخلى لقطاع غزة سهل تحقيقه بالفكر المصرى على أرض الواقع ولدينا نماذج على هذا فى مصر، مثلما رأينا العشوائيات وكيف تحولت رأسا على عقب لذلك الدولة المصرية من السهل عليها إعادة إعمار غزة بدون تهجير أهلها، مشيرا إلى أن هناك أفكار مطروحة على سبيل المثال وهى إعادة تدوير الركام وبالتالى تقل التكلفة لكن هم لا يريدون التفكير ولا إيجاد الحلول لأنهم يعلمون أننا لدينا كافة الحلول المنطقية.

وأضاف "الجندي" خلال حواره لـ ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية تتحرك بكل مؤسساتها من أجل تكوين تكوين رأى عام عالمى داعم للجهود المصرية، إلى جانب بالتأكيد موقف عربى موحد لتعزيز الدعم السياسى والاقتصادى لإعادة إعمار غزة وفق الرؤية المصرية الأمر الذى يُشكل ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فمصر لديها قدرة كبيرة على ممارسة ضغوط دبلوماسية وإقليمية لإجبار إسرائيل على الالتزام بعدم تهجير الفلسطينيين، فمصر تتحرك بقوة دبلوماسيا وإنسانيا لمنع التهجير وفرض رؤيتها، لكن نجاح ذلك يعتمد على تفاعل الأطراف الدولية والإقليمية مع هذه الجهود، ومدى تصعيد إسرائيل لمخططاتها.

كما وجه تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدم تلبية دعوة الرئيس الأمريكى.