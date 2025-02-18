شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب تنظم زيارة ميدانية للإسكندرية لتفقد بعض المساجد والان مع تفاصيل الخبر

انطلق منذ قليل، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية.

يتضمن جدول أعمال الزيارة الميدانية للجنة الشئون الدينية تفقد وزيارة عدد من المساجد ودور العبادة للوقوف على الحالة العامة لها، حيث سيقوم الوفد بتفقد وزيارة مسجد سيدي القباري بمنطقة مينا البصل، ومسجد سيدي على السماك بمنطقة كرموز، ومسجد المغربي، كما سيتفقد الوفد مسجد سيدي المرسي أبو العباس، وأداء صلاة العصر فيه، كما سيتوجه الوفد لزيارة منطقة أضرحة ميدان المساجد، بالإضافة إلى زيارة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، أن الزيارة تأتي في حرص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على الوقوف على حالة دور العبادة ومدى تقديم الخدمة الدينية للجمهور والمواطن المصري والوقوف على الطبيعة على احتياجات دور العبادة إن وجد أي احتياج في أي من المجالات المختلفة، وكذلك التلاحم مع الجماهير من رواد دور العباد والالتقاء بالمسئولين عن دور العباد وفتح حوار مفتوح مع الجميع مسئولين ورواد لأن الهدف في النهاية هى خدمة بيوت الله وخدمة دور العبادة وتقديم خدمة دينية وسطية متميزة لا غلول فيها ولا تفريط.

وأكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، على أن الزيارة لها من الأهمية بمكان، حيث إنها تعمل على معالجة بعض الأمور الهامة التي وردت بطلبات إحاطة تقدم بها النائب محمد جبريل بشأن عدد من المساجد ومنها بعض المساجد الأثرية والتاريخية، ومن ثم كان لزاما على اللجنة القيام بدورها الرقابي للوقوف على أسباب تلك المشاكل والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع المسئولين.

وفد لجنة الشئون الدينية

يترأس وفد لجنة الشئون الدينية الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد كلا من: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، النائبة سهير عوض عطية، النائبة عبير محمد السيد، النائبة دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، كما يضم الوفد أمل دسوقي وكيل وزارة وأمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر باحث باللجنة، وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.