17 جريحاً إثر تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب 17 شخصاً على الأقل بجروح في تحطّم طائرة على متنها 80 شخصاً، هم 76 راكباً وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها الاثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات، وفق الجهاز.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث ولا تبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها وتقطّع جناحاها، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.